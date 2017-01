04/01/2017 - En reunión

Jaldo pidió más controles a EDET y la SAT

En una reunión con los representantes de la empresa EDET y los miembros del Ente Regulador de Servicios Públicos, el vicegobernador al cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, requirió a la empresa reforzar sus guardias, cortar algunas vacaciones, optimizar recursos y atender los servicios críticos de energía, que se encuentran funcionando al límite como consecuencia de las altas temperaturas.

Asimismo, solicitó incrementar el control sobre las empresas, tanto de luz como de agua.

En el encuentro estuvieron presentes los ministros de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado y del Interior, Miguel Acevedo.

Santiago Yanotti, vocal de ERSEPT, explicó: “El Vicegobernador nos pide que incrementemos el control sobre las empresas de servicios públicos, tanto EDET como la SAT. Queremos que refuercen las guardias, corten algunas vacaciones y estén al pie del cañón con la gente que está pasando por estas circunstancias de no tener servicios”.

Agregó que EDET se comprometió en la reunión a reforzar al máximo la cuadrilla: “Eso significa que todas las empresas tercerizadas y empleados que hay en la calle están abocados exclusivamente a las reparaciones de las contingencias. Todos los otros operativos están suspendidos; el promedio diario es de 25 o 30 cuadrillas dedicadas a esto y hoy hay 70 trabajando hasta pasar esta emergencia”. Indicó que lo mismo ocurre en relación al agua: “Hoy se está terminando de solucionar el problema en Tafí Viejo y las Talitas. Le pedimos a la gente esté en permanente contacto con el ERSEPT, con los gobiernos locales y comunales y con la empresa”.

Por su parte, Daniel Nicoloff, gerente de operaciones de EDET, indicó: “Nos ha citado el Vicegobernador para interiorizarse sobre cuál es el estado de situación del servicio como consecuencia de la extraordinaria demanda de energía debido al calor. Ayer la sensación térmica alcanzó casi los 50 grados y esta situación generó que en forma simultánea todo los habitantes utilicen los aires acondicionado. Esto fue muy crítico por ocasionó la saturación de los sistemas de transporte, motivo por el cual hubo restricciones en el horario de la siesta y la noche. Por otro lado, nuestro sistema de distribución también se vio con alguna situación de extrema utilización y también nos generó atenciones extraordinarias en el gran San Miguel de Tucumán”.

Comentó que la preocupación del vicegobernador tiene que ver con atender los servicios críticos: aquellos vinculados también con el servicio de agua y que les pidió trabajar en forma conjunta con la SAT, los intendentes y delegados comunales para estar en contacto y, cuando surja algún tipo de problema, se pueda atender eficientemente. “Nos ha pedido mucha coordinación, que pongamos todo nuestro esfuerzo técnico para atender los reclamos de los clientes y poder restablecer el servicio lo antes posible”.

Nicoloff agregó que, desde el punto de vista de la distribución de energía eléctrica, EDET tiene un plan ambicioso para los próximos cuatro años. “Vamos a invertir en obras fundamentalmente para atender esta demanda extraordinaria que supera en casi el 50% a la normal y solo ocurre 24 días al año. Hemos hecho inversiones, pero estas llevan un tiempo. Si no lo hubiéramos hecho, con el incremento de la demanda que hubo, no lo hubiéramos podido atender. Hasta el 31 no tuvimos ningún tipo de problema, esta ola de calor ha llevado a una extrema utilización de los equipos de aire acondicionado”.

Finalmente, aclaró: “Los cortes por restricción de abastecimiento son de una hora, no de varias, y con reprogramación para no afectar directamente. Si alguna zona tiene más tiempo sin servicio se debe a un problema de distribución y no a un corte programado”.

Reclamos e información

Yanotti explicó que hay líneas rotativas de ERSEPT que están en permanente uso y que también pueden realizarse reclamos online.