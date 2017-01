AMPLIAR Beneficiarios de la PBS chilena

En Chile, la Pensión básica solidaria de vejez subió 10%

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, reafirmó su compromiso de protección del Estado al dar cuenta del inicio del pago del reajuste extraordinario de 10% de la Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez (PBS).

Detalles.

La decisión favorecerá aproximadamente a más de 1,4 millones de personas.

"Después de muchos años de trabajo, remunerado o no, todos merecemos pasar nuestra vejez con mayor tranquilidad, con mayor bienestar y con protección. Sabemos que el sistema previsional debe ser más justo, de manera de permitir que todos tengamos una vejez más digna", señaló en una visita a la localidad rural de Alhué, a 134 kilómetros de Santiago. Con la medida, la PBS pasará de 139 a 153 dólares y el incremento del Aporte Previsional dependerá de cada caso en particular, porque se tomará en consideración la Pensión Base que reciba cada persona. El Pilar Solidario fue creado en el primer gobierno de Bachelet, y consiste en que el Estado aporta recursos para mejorar las pensiones de los sectores de menores recursos y también de aquellos que no alcanzaron a cotizar lo suficiente en el sistema privado de pensiones (AFP).

"Es una buena noticia y por eso estamos aquí, pero además es un tremendo esfuerzo fiscal: alguien podría decir '10% es poquito', y claro, si lo vemos individualmente no es mucho, pero estamos destinando un aporte adicional de recursos públicos de más de 135 mil millones de pesos (201 millones de dólares), detalló. Reconoció que las pensiones "son menores de lo que nos gustaría, pero lo que está detrás es reafirmar un compromiso inquebrantable con los más necesitados y el deber de protección que el Estado tiene. Y como país sabemos que tenemos que seguir avanzando en más equidad".

Ante el cuestionado régimen de capitalización individual del sistema privado único de pensiones de Chile, Bachelet coincidió en la necesidad de hacer cambios.

"No sólo puede depender del ahorro individual, porque los perjudicados son los de siempre: las mujeres, los que acceden a trabajos informales, los que han tenido situaciones imprevisibles y las consecuentes lagunas previsionales", describió.

Añadió que la realidad demanda "una respuesta protectora de parte del Estado, que debe estar presente cuando se necesita". Ante la discusión instalada por mejores pensiones, que dio origen a masivas manifestaciones callejeras durante 2016, afirmó que "vamos a seguir liderando para dar paso cuanto antes a aquello que prometí: propuestas que por un lado sean aplicables, sean responsables, sean sustentables y sean efectivas". Es decir, completo, "como Gobierno nos vamos a encargar de ofrecer un camino claro para que nuestros compatriotas vean una mejoría en sus pensiones".