AMPLIAR Gregorio Dalbón en su carta abierta

02/01/2017 - Textual

Dalbón, el abogado de Cristina hizo una carta abierta a la sociedad argentina

Fue con motivo del fin de año, y a modo de resumen de acciones, que considera son una demostración de que en el país “no hay ley”. El general civil de Clarín. Cristina fuera de las elecciones 2017, quieren. El tenor de la carta abierta.

Detalles.

No Fue Magia. Fue Macri.

CARTA ABIERTA A LA SOCIEDAD ARGENTINA.

Fue destruir la industria, aumentar las tarifas, devaluar y endeudarse. Panamá Papers. Y más...Periodistas que insultan sin ya poder argumentar nada. Otros, cuyos familiares cobran sueldos del estado y operan para desinformar.

No fue Magia. Fue Macri que dijo y prometió lo que no cumplió.

Hoy la Argentina tiene presos políticos. Jueces operados por los grandes medios hegemónicos. Persecución judicial. Odio visceral. Sed de venganza. Deseos de Prisión a la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner … viva o muerta. No hay límite. No hay ley. ¿Pruebas de cargo?... Ni una sola.

Buscaron la ruta del dinero K y se encontraron con las offshores de Macri.

La inseguridad jurídica en Jujuy y en Comodoro Py ya "es normal". Destruyeron el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales.

Ahora se condena en los programas de televisión, sin esperar los juicios orales y públicos.

El propio Ministro de Economía se fue diciendo: "con estos pelotudos no se puede... Cambiemos! Esos pelotudos de los que Prat Gay habla, son Macri y sus ministros.

Y no lo dijo un zurdo precisamente. Lo dijo un neoliberal conservador que manipuló la sucesión de Fortabat, la estafa de los buitres, la devaluación y la grasa de la militancia.

No fue Magia: la morsa saltó de Aníbal Fernández a Ernesto Sanz. Pérez Corradi saltó de una ficticia prisión perpetua (una copa más de Pato Bulrich) a una falta de mérito: ya no es autor intelectual del triple crimen. No fue Magia: fue Servini de Cubría la que dijo que jamás sintió tanta presión como con el actual Gobierno de Macri.

De Bonadio prefiero no hablar; ya todos saben que la causa dólar futuro es un blef. Que los enriquecidos fueron los amigos de Mauri; que sin siquiera estar bajo su juzgado Bonadio los sobresee?

¿Qué decir de Ercolini? En tiempo récord cumpliendo como soldado del General:

sobreseimiento para delito de lesa humanidad como el del General y la Generala del Diario sin orquesta, sólo un clarinete perverso les basta para manipular. En tiempo récord. Nadie torturó y nadie se quedó --merced a la picana y la tortura-- con Papel Prensa.

¡¡El viento sopla para la impunidad y péguenle a Cristina!!

No vaya ser que se den cuenta del endeudamiento nuevamente con el FMI.

Shhh… procesala ya a Cristina, en la misma causa que sobreseiste a Cristóbal López. ¿Qué? ¿Y ahí qué pasó? Ojo ahí Julián...

No, no fue Magia…metele un embargo de 10 mil millones.

Eh jefe, no será mucho?

No pibe, es para que resalte en las noticias; que el consumidor piense que CFK tiene el Oro de Perón en el Banco Central. Mete 10 mil millones no te lo vuelvo a repetir.

Pero General voy a parecer un arbitrario, le dice el chico.

Nene… si sos arbitrario, lo decide el diario-- Poné 10 mil millones… Y los puso...nomás...

No fue Magia. Fue Macri.

Jamás en mi profesión una cosa juzgada se reabre. Y mucho menos a quien ni representación tiene en juicio.

Dale, Nene, antes de fin de año quiero Nisman y seguir ensuciando a CFK...

-Ok jefe- pero deje pasar el día de los inocentes; se la abrimos el 29 puede ser?

Ok! Muchacho… el día de los ñoquis.

Y la abrieron...nomás...

Y la Constitución Nacional? La mataron!!! Ojo ahí… que los dictadores maten derechos en democracia no es habitual...

La Constitución Nacional es el Diario Clarin

--Haber si nos entendemos, hijo-- dijo el general de la dictadura civil.

Ok y mataron la Constitución...

Y aquí no se sospecha si fue suicidio u homicidio. Basta leer el fallo sin un delito para saber que las huellas del arma están pintadas.

Hay pólvora en Comodoro Py. El derecho ha muerto. Mejor dicho: lo mataron!!!

Dura será nuestra tarea para resucitarlo, pero no imposible.

La gente está más preocupada por la falta de luz, en andar en patas y poner ventiladores.

-- Claro, hoy un aire acondicionado es para ricos. Entendes?

No fue Magia: juró procesado como presidente. Al toque lo sobreseyeron.

Desde Alemania la familia del Presidente es investigada por pasar unos millones de un país al otro.

Total normalidad. Ni una nota en el diario. De eso no se habla.

Vinieron por La Paz y todos los días del año hicieron la guerra. Una guerra a los que menos tienen, porque no les importa. Aumentá todo-despedí-veta las leyes que benefician a los trabajadores. Listo. Todos muertos- órdenes de cargo mayor-

Pero Sr. Presidente no flamea la bandera blanca del otro lado!!!

En las trincheras de La Argentina estamos vivos; tenemos una chance en el 2017 para hacerle saber que nunca se pierde si uno mantiene sus convicciones.

Esto y las malditas encuestas ponen al General nervioso. La quiero Presa, desesperado grita el general civil- Como sea eh!!!!Como sea!!! No importa el debido proceso!!!

Proceso....si sabrá el general del Proceso...

Ok haremos todo para que CFK no compita en el 2017.

Ok sacaremos titulares todos los días para tapar la realidad con aberraciones jurídicas

Ok General pero no nos apriete más...

Uds apretados? Yo aprieto hasta la Corte, así que calladitos y a trabajar.

La quiero presa!!!La quiero presa!!!La quiero presa!!! Casi como una súplica...

Los muchachos hacen la venia y el general dibuja la tapa, prepara el terreno y carpetea: Amantes, muertes, droga, sexo en el juzgado, accidentes...

--Ojo que lo tengo todo

-- Ok ok ok- Como sea la meteremos presa. SIC...contestó el de la droga, hombre grande del hígado con mucha puntería...

No fue magia, defenderla.

Subir a la montaña de donde algunos traidores bajaron.

Pelearme con familiares, amigos y vecinos.

No; no fue Magia. Fue la decisión de pelearle al General como David contra Goliat.

Hoy a las 12:00 am la Presidenta brindará rodeada de sus nietos y de su familia en libertad!!!

Seguramente lo hará por Milagro Sala, por vos que estas sin laburo, por vos que cerraste el quiosco de 24 horas porque no podes pagar la luz ni el alquiler.

Brindará por vos que ya no tenes un sueño de casa propia, que vendiste las joyas de la abuela para llegar a una sidra y un regalo para tu hijo en Navidad. Brindará también por aquel 9 de diciembre donde te adelantó lo que luego ocurrió.

Vos también levanta la copa; al fin y al cabo acordate del poder que tenés.

Aquel mirar a los ojos, como miró ella en su discurso antes que se la lleve la calabaza.

Macri no puede mirar a los ojos a nadie. Puede bailar cumbia con Angelici en el casamiento del Apache. Puede echar un ministro desde sus vacaciones...

No fue Magia, me interrumpe el mozo- Dr. lo invito con una copa de vino blanco hace calor y no para de escribir-le contesto- blanco no. A mi me gusta el tinto y blend. Blanca y pura está el alma de los que jamás traicionamos nuestras convicciones. Sé que recorro un camino de espinas. Sé también que a vos no te puede gustar pero es mi trabajo, no por eso te persigo, ni te demuelo en difamación. Ok te entiendo. Yo me quedo con la morocha. Y si no podes entenderme, no hay drama. Siempre mis brazos estarán abiertos en caso que un día vengan por vos...

Gracias mozo no quiero nada blanco. Tráigame la grasa militante y una copa de tinto.

Y dígale a la mesa de enfrente que sí que dejen de mirar soy Gregorio Dalbon el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Porque ES INOCENTE.

Gregorio Dalbon 31/12/16 en algún lugar del mundo.

Feliz Año Nuevo a todos!

Goyo