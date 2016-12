30/12/2016 - En General

Emanuel Sierra está en Londres e inicia el tramo final de su cruzada por Malvinas

La recta final le resta atravesar al diputado provincial Emanuel Sierra en su cruzada en Inglaterra, por Malvinas. Son los últimos 30 kilómetros hasta el Mar del Norte, en donde culminará la travesía.

Sierra prevé llegar al punto final antes del Año Nuevo y permanecerá unos días más en la zona para continuar el contacto con los jóvenes ingleses, principales interlocutores en estos días.

Cabe recordar que Sierra emprendió su viaje desde el 20 de diciembre y, con el lema “Talk about Malvinas” atravesó Inglaterra, donde dialogó con todas las personas que se acercaron a interesarse por su campaña. “La mayoría son jóvenes que no habían nacido durante el conflicto bélico, pero lo conocen. En cambio la gente mayor sabe de qué se trata y coinciden en que ‘Malvinas está más cerca de Argentina…’, dejando entrever lo que piensan pero prefieren no decir”.

Sierra eligió atravesar Inglaterra a bordo de su bicicleta porque tiene como política recorrer la provincia de Salta de este modo, para concientizar en contra de las adicciones y promover la vida saludable, con el deporte como bandera. Lo hace en cada receso legislativo y ya recorrió casi la totalidad del interior provincial. Además, Emanuel Sierra tuvo asistencia perfecta en 2016 a las sesiones en la Cámara de Diputados de Salta.

Sobre “Talk about Malvinas”

Es una campaña iniciada por el diputado Sierra cuyo objetivo es atravesar el país a bordo de su bicicleta, promoviendo el consenso de los argentinos y los ingleses, a través del diálogo por las Islas Malvinas.

Sobre Emanuel Sierra

Nacido en San José de Metán, provincia de Salta. Tataranieto del fundador de dicha ciudad. Edad 33 años. Abogado. Mediador.

En 2010 realizó un trabajo de Investigación histórica sobre los Orígenes del Concejo Municipal de San José de Metán, realizado en el Archivo Histórico de la Provincia, presentado en formato DVD. Este trabajo fue declarado de Interés de la Provincia.

En 2011 realizó las gestiones para la apertura de la oficina de Defensa del Consumidor en San José de Metán, siendo su primer responsable.

En 2013, a la edad de 30 años, fue elegido en su debut como candidato a diputado de la provincia de Salta. A fines de 2014 viajó a las Islas Malvinas a realizar una manifestación pacífica, cantando canciones de rock nacional e inglés. A mediados de 2015, en el receso legislativo de invierno, viajó a Buenos Aires en bicicleta desde su ciudad, pedaleando casi 1.600 kilómetros en forma ininterrumpida durante 15 días, a fines de solicitar al Gobierno Nacional la construcción de la autopista que une la ciudad de San José de Metán con Rosario de la Frontera.

Actualmente en sus recesos como legislador provincial, recorre su provincia en bicicleta visitando los municipios y llevando un mensaje en contra de las adicciones. En 2015 fue distinguido con el premio Enrique Tomás Cresto en el Salón azul del Congreso de la Nación.

Actualmente se desempeña como presidente del foro de la Juventud de Parlamentarios del Mercosur, y como presidente de las comisiones de juicio político y de auditoría de la cámara de diputados de Salta. Su próximo desafío es cruzar en bicicleta Inglaterra en una manifestación para solicitar al gobierno inglés un mayor diálogo por la soberanía de Malvinas.