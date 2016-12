29/12/2016 - Persecusión

Sala: "No van a lograr que me venga abajo"

La dirigente social reiteró que el gobernador Gerardo Morales aprieta a fiscales y jueces y advirtió que en Jujuy hay "represión, desocupación y pobreza." Estoy lo suficientemente fuerte para seguir para adelante”, afirmó

"No van a lograr que me venga abajo. Estoy lo suficientemente fuerte para seguir adelante”, dijo Milagro Sala en sus primeras declaraciones públicas tras la condena a tres años de prisión en suspenso que le impusieron por un escrache a Gerardo Morales en el que ni siquiera estuvo. La dirigente social le apuntó justamente al gobernador de Jujuy por la persecución de la cual es objeto y dijo que “Lo que hace es llamar por teléfono y apretar a los jueces y fiscales y por ahí algunos tienen miedo de que les hagan un jury de enjuiciamiento”.

Sala fue condenada ayer al término del primer juicio en su contra. El tribunal que la juzgó por el escrache contra Morales en 2009, cuando el radical era senador, consideró prescripto el delito de amenazas, pero la culpó por los daños provocados durante la protesta. Toda la causa se basó en el relato de un testigo que afirmó que ella le ordenó participar en el escrache pero tampoco estuvo.

“Suspendieron los juicios de lesa humanidad por hacerme el juicio por los huevos, que es una fantochada. Yo no estuve ahí, no tengo nada que ver. Le creen a una persona que es delincuente, que trabaja en la gobernación de Morales. Me da indignación porque a toda costa me quieren tener presa”, declaró esta manaña Sala en diálogo con Radio Del Plata. Al cabo de la charla que mantuvo desde el penal de Alto Comedero, donde está detenida desde hace casi un año, se refirió a las condiciones de su detención, las presiones de la Justicia y la situación política en Jujuy.

Además de responsabilizar al gobernador por la persecución en su contra, la líder de la Tupac Amaru contó que “la Jujuy de Morales es de represión, de desocupación y de pobreza. Morales tiene el mismo discurso que Macri: dice que estamos viviendo la paz social, que la gente está contenta. Mentira. La gente tiene mucho miedo por todo lo que hace”. Remarcó, además, que “el gobernador está ganando 214 mil pesos” y “a los empleados públicos les dio 2500 pesos de aumento salarial”.

Sala relató que en Jujuy “hay gente que tiene mucho miedo porque la amenazan, la persiguen. Es difícil”. “Jujuy se ha vuelto una provincia militarizada. Pegan mucho a los chicos. Van al barrio, hacen allanamientos. No sólo en la Tupac sino en varios lugares”, agregó. También reveló que incitan a sus compañeros a denunciarla: “Si alguna vez fuiste compañero mío tenés que denunciarme y que me sigan armando causas. Algunos los compran por 600, 400 mil pesos.”

Sobre sus días en la cárcel, Sala contó que le sacaron el psicólogo. “Para mí eso es importante para la contención”, señaló la dirigente social y añadió: “No tengo maltrato físico en la cárcel. Preferiría que me metan una piña antes de que me saquen el psicólogo. Con el psicólogo uno tiene una contención, podes hablar. Hoy no tengo con quien hablar, con quien llorar. Nos tratan como los peores delincuentes.”

La referente de la Tupac Amaru explicó que ahora está “usando a los familiares y a los amigos que me vienen a ver como contención”. “Todo es tan duro conmigo porque lo que están haciendo es que uno se bajonee y entre a deprimirse. No le pienso dar el gusto. Hay toda una patria que quiere recuperar los 12 años que nos han robado. No van a lograr que me venga abajo. Estoy lo suficientemente fuerte para seguir para adelante”, agregó.