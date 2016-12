AMPLIAR Las muy concurridas playas de Rio

29/12/2016 - Secuestran embajador

Playas de Río dominadas por los asaltantes

La desaparición del embajador griego Río de Janeiro fue informada ayer, en vísperas de la multitudinaria fiesta de Año Nuevo, con las playas prácticamente dominadas por los ladrones ante una policía desmoralizada.

Detalles.

La Policía Civil de Río de Janeiro, de investigaciones, reportó hoy que desde el lunes por la noche se desconoce el paradero Kyriakos Amiridis, jefe de la misión diplomática griega en Brasilia.

Las autoridades no quisieron revelar donde fue visto por última vez el diplomático de 59 años, pero trascendió que se encontraba en Nova Iguazú, en la periferia de la Ciudad Maravillosa.

Todo tipo de especulaciones fueron manejadas por la prensa, incluso que Amiridis haya ingresado equivocadamente con su auto en una favela.

La violencia en las 700 favelas cariocas se agravó en los últimos meses debido al cada vez más osado accionar de los narcotraficantes que recuperaron el dominio de gran parte de esas barriadas.

"Está todo dominado" dice el estribillo de un funk muy sonado en esas comunidades colgadas de los morros cariocas donde viven cerca de 1,5 millones de personas.

En esas barriadas violentas es cada vez menor la presencia de la Policía Militarizada, la cual se encuentra "desmoralizada" y con salarios muy bajos, según reconoció el otrora poderoso secretario de Seguridad Mariano Beltrame.

Comisario de coraje Beltrame creó hace casi una década las Unidades de Pacificación Policial, instaladas en esas favelas para combatir al narco y restablecer la presencia del Estado.

Pero debido a la profunda crisis económica de Río esas unidades han perdido recursos y están perdiendo territorio ante las escalada de los "ejércitos" irregulares del crimen organizado.

Paulatinamente las favelas vuelven a ser, como casi siempre fueron, tierra donde manda la delincuencia.

A principio de diciembre dos turistas italianos ingresaron por error en la favela Santa Teresa , donde fueron secuestrados y uno de ellos, Roberto Bardella, de 52 años, fue asesinado.

El relato del crimen lo hizo el primo de la víctima, el otro turista italiano que fue dejado en libertad por los captores.

El sobreviviente que estaba recorriendo Latinoamérica en moto con su primo, no quiso dar su identidad a la prensa. Santa Teresa y otras favelas del centro y el sur carioca están relativamente cerca de las playas donde en los últimos días arrecieron los "arrastoes", denominación dada a los asaltos relámpago.

Esta modalidad delictiva consiste en que un grupo de 10 o más jóvenes se lanzan a la playa hurtan a quien se les cruza y se repliegan con suma destreza.

El turista francés Laurent Goular dijo a la Agencia Globo que fue víctima de un "arrastao" mientras se encontraba en la playa del Arpoador, cerca de Ipanema y Copacabana.

"El lío comenzó justo donde yo estaba, un muchacho vino hacia mí y me sacó los anteojos, también intentó jalar mi mochila, pero yo logré retenerla y no me la robó" declaró Goular.

"Hay tantos ladrones que al final va a haber ladrones robandole a los ladrones" declaró André Luiz Miranda,de 45 años, dueño de una "barraca", puesto de bebidas y comidas en la playa.

Miranda y una pareja de turistas franceses, que no quisieron dar sus hombres, hablaron con un reportero del sitio de noticias UOL.

Los franceses dijeron que ayer fueron golpeados y asaltados por una oleada de jóvenes, que se llevaron varias pertenencias, entre ellas una cámara fotográfica.

Los italianos Arianna Volpi e Gianluca Forconi fueron entrevistados cerca de donde ocurrió el asalto a los franceses.

Los viajeros italianos contaron que evitan salir de noche por lugares poco seguros o caminar por la playa luego de la caída del sol, "algunos brasileños ya nos alertaron" de los riesgos de la ciudad, dijeron.