29/12/2016 - En General

Datos útiles para la espera de año nuevo

El comercio trabajará en horario corrido este sábado. Domingo no habrá atención en negocios, nis supermercados. La temperatura rozará los 40 grados. Se intensificarán los controles viales y de alcoholemia

Comercios



- Los locales comerciales abrirán hasta hoy en horario cortado: de 9 a 13 y de 17.30 a 21.30.



Hasta el momento, la decisión del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (Seoc) de trabajar horario corrido el viernes y sábado, se mantiene. Aparentemente, por el bajo flujo de gente en el microcentro, el horario del viernes podría ser una decisión libre de cada empleador pero hasta el momento esto no está confirmado. Si fuese así, el 30 se trabajará de 9 a 22 y el 31 se 9 a 16. En caso de no respetarse lo acordado por el gremio, el 30 el comercio abrirá de 9 a 13 y de 17.30 a 21.30; y el 31, de 9 a 16.



- El primero tendrán sus puertas cerradas.



Supermercados y shoppings



- Trabajarán de lunes a viernes en horario normal. El sábado 31 cerrarán sus puertas a las 16 y el primero no atenderán.



Estaciones de servicio



- Atenderán hasta las 22 el sábado. Retomarán los servicios a las 6 del domingo.



- Como en Navidad, habrá un sector disponible, únicamente, para la atención de urgencias (ambulancias, policías, bomberos, traslado de algún enfermo).



Transporte



- Colectivos: el 31 circularán con normalidad hasta las 22. El servicio se retoma el primero a las 14. Hay que tener en cuenta que se dará con la frecuencia de todos los domingos.



- Taxis: dependen pura y exclusivamente de la disponibilidad de las agencias de taxis. Ese día, es decisión de cada conductor si va a trabajar o no.



Tiempo



- Según el Laboratorio Climatológico Sudamericano y Accuweather el sábado estará soleado y muy caluroso. La máxima podría llegar a los 38° durante el día y descenderá a 24° en la noche. No pronostican lluvias ni tormentas.



- El domingo primero, será similar a Navidad. El sol será protagonista y la temperatura llegará a los 39°. El cielo se comenzará a nublarse en la tarde y podría llover a la noche.

Intensificarán los controles viales y test de alcoholemia



Con motivo de los festejos por Año Nuevo, desde la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial realizarán múltiples controles preventivos a fin de contrarrestar los siniestros viales. Los despliegues se desarrollarán en conjunto con la Policía y el Instituto de Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).



El secretario de la repartición, Benjamín Nieva, informó que desde el 30 intensificarán los controles en toda la provincia y se realizarán test de alcoholemia. En lo que respecta al 1 de enero “se hará mucho hincapié en zonas estratégicas como en El Cadillal, los valles, San Javier y otras zonas turísticas.