29/12/2016 - Tomó las riendas

Alfaro ofrece una permuta o expropiación por la casa Sucar

"La Municipalidad le ofrecerá a sus propietarios una permuta por el terreno municipal de calle Buenos Aires primera cuadra, donde funcionó la ex Dirección de Tránsito”, explicó en conferencia de prensa.

El jefe municipal anunció ayer que, ante la falta de interés del gobierno provincial en avanzar con una expropiación que evite la anunciada demolición del inmueble, “la Municipalidad le ofrecerá a sus propietarios una permuta por el terreno municipal de calle Buenos Aires primera cuadra, donde funcionó la ex Dirección de Tránsito”.



Alfaro aclaró que si la empresa Viluco, que es la dueña de la casa Sucar, no acepta el intercambio, el municipio iniciará un proceso de expropiación.



“Para ello, se pedirá el apoyo al Concejo Deliberante, en nombre de los vecinos de San Miguel de Tucumán, para que autorice la venta del predio de calle Buenos Aires primera cuadra, mediante una licitación pública, a los fines de poder contar con esos recursos para expropiar la casa Sucar”, explicó el intendente en conferencia de prensa.



Alfaro aclaró que la Municipalidad no cuenta con el dinero necesario para avanzar inmediatamente con la expropiación y recordó que por esa razón se le había solicitado al Ejecutivo provincial que adopte la medida. “Como vimos que el gobernador (Juan Manzur) dijo que no tiene la voluntad de expropiar este predio, sin explicar las razones y motivos, realizamos una reunión de gabinete y adoptamos una decisión política: no queremos demoler la casa Sucar”, enfatizó.



Alfaro dijo que según los estudios de valuación fiscal realizados, el terreno de calle Buenos Aires primera cuadra que ofrece el municipio en permuta “tiene un precio superior” al del predio de la avenida Salta al 500.



Además, el titular del Ejecutivo municipal, recordó que hay una sentencia firme que obliga al municipio a pagar una multa de $ 1.000 diarios por la mora en otorgar el permiso de demolición solicitado por la firma propietaria del inmueble en el año 2012.



“Vamos a proponer esta permuta y lo vamos a hacer inmediatamente, porque no disponemos de mucho tiempo. Si la empresa rechaza esta propuesta, iniciaremos la expropiación”, sostuvo Alfaro, quien este jueves se reunió con la conducción del Concejo Deliberante para acordar un posible llamado a sesión extraordinaria en enero o en febrero para tratar el tema.



A la hora de justificar la decisión adoptada, el intendente dijo que “los pueblos son esencialmente su historia y su patrimonio cultural, que hace a la idiosincrasia y a la identidad de una ciudad y que, por su fragilidad, necesita ser preservado por leyes”. Y agregó: “Hemos tomado esta decisión luego de escuchar el clamor y el reclamo de los vecinos, que pedían preservar esta casa, que forma parte de la historia de nuestra ciudad”.



Alfaro aseveró que “en Tucumán, durante los 12 años del alperovichismo, vivimos un proceso del qué me importa con respecto al patrimonio cultural, como pasó con el caso de la casa Christie; también con la lucha que hubo para que al menos se preservara la fachada de la ex Brigada de Policía, frente a la Legislatura, y en el caso de la casa de Chacabuco y Crisóstomo Álvarez”. Y agregó: “No puede ser que el bien económico o los negocios inmobiliarios estén por encima del bien común y de la identidad de nuestra ciudad”.



Al ser consultado sobre el destino que el municipio podría darle a la casa Sucar, el intendente aclaró que “eso se verá más adelante, porque lo más importante ahora es detener la demolición y preservar el inmueble”. De todas maneras, estimó que el predio podría utilizarse como museo o inclusive como nueva sede de la Intendencia capitalina.



Por su parte, el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, quien, junto al fiscal municipal, Hernán Colombres, se encargarán de llevar adelante la negociación con los propietarios de la casa Sucar, explicó que “la permuta es un contrato que necesita el consentimiento de la otra parte y no una imposición, como sería la expropiación”.



El funcionario indicó que lo que se busca “es permitirle a la otra parte demostrar responsabilidad social empresaria para con la ciudad, para con la provincia y para con el patrimonio de Tucumán”.



Berarducci aclaró que para avanzar con la permuta del edificio municipal de Buenos Aires primera cuadra por el inmueble de la avenida Salta al 500 no es necesario realizar ninguna modificación al Código de Planeamiento Urbano. “Hay una transferencia del potencial inmobiliario permitido por el código. Lo que se puede hacer en la avenida Salta también se lo puede hacer en la calle Buenos Aires, es decir que inmobiliariamente no se vería afectada la empresa”, detalló.



El secretario de Gobierno municipal explicó que si la empresa acepta la permuta de inmuebles “debería haber un desistimiento” de la acción judicial por la cual hoy se obliga al municipio a pagar una multa diaria.



Por último, Berarducci destacó que “la decisión del intendente Alfaro es muy madura, propia de un estadista, ante esta circunstancia que se está dando en San Miguel de Tucumán”.