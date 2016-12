28/12/2016 - INDEC

El retroceso económico no para

La actividad económica cayó en octubre 4,7 por ciento respecto del mismo mes del año pasado. La de los primeros diez meses, 2,7 por ciento debajo del mismo período de 2015. En el segundo semestre la caída es mayor que en el primero, según cifras del Indec.

La actividad económica cayó 4,7 por ciento en octubre frente al mismo período del año pasado y en el acumulado de los primeros diez meses, comparado con 2015, la merma resultante es del 2,6 por ciento. Comparando cada mes contra el mismo del año anterior, la de octubre es la tercer mayor caída del año, sólo superada por junio (-5,0) y julio (-5,8 por ciento). En relación a septiembre, la economía quedó estable, informó ayer el Indec. Las razones de la caída de octubre se encuentran en el desempeño de la industria manufacturera, que bajó un 8 por ciento interanual, y en la construcción, cuya merma fue del 19,2 por ciento, según datos oficiales.



La economía del macrismo no levanta cabeza. Comparado con el año 2015, el segundo semestre fue peor que el primero, a contrapelo de las promesas oficiales. Ese deterioro se explica, en parte, por una base de comparación más alta en la segunda mitad del año pasado. Esta misma razón, la base de comparación, es la que lleva a algunos economistas a esperar que 2017 cierre con algún nivel de crecimiento económico.



El nivel de actividad entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 exhibió un incremento de 2,3 por ciento según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En cambio, de diciembre de 2015 a octubre de este año, el indicador arroja una merma de 3,2 por ciento. Entre enero y junio se observa un continuo retroceso, y a partir de allí el indicador muestra cierta estabilidad.



Volviendo a la comparación interanual, la caída de la actividad en octubre con respecto a doce meses atrás (-4,7 por ciento) se relaciona con la caída del 8 por ciento de la industria manufacturera. Dentro de la misma, el sector automotor cayó 19,1 por ciento por la baja de las exportaciones a Brasil y las menores ventas de autos nacionales frente al avance de los importados. El sector siderúrgico cayó 16,2 por ciento, mientras que la metalmecánica retrocedió 5,7 por ciento. Caucho y plástico bajó 13,4 por ciento, mientras que sustancias y productos químicos lo hizo un 0,7 por ciento; refinación de petróleo, 1,7; edición e impresión, 9,6; papel y cartón 1,0 y la industria alimenticia, 3,5 por ciento. En el sector textil se verificó un derrape de 26,7 por ciento y en la producción de cigarrillos, una caída del 26,9 por ciento.



La actividad de la construcción registró una merma interanual a octubre del orden del 19,2 por ciento, según el Indec. La venta de insumos como el hierro redondo para hormigón bajó 21,9 por ciento, pisos y revestimientos cerámicos el 21,7 por ciento, ladrillos huecos,19,1; y cemento portland tuvo un descenso del 18,3 por ciento, según cifras del mismo instituto de estadísticas oficial.



De acuerdo con fuentes privadas, uno de los impulsores a la baja en la actividad provino del mercado doméstico, deprimido por el recorte del poder adquisitivo. Las ventas minoristas que releva CAME bajaron 8,2 por ciento en octubre. En los supermercados, las ventas nominales subieron un 25,6 por ciento, 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación anualizada a esa fecha. En los shoppings, las ventas nominales crecieron sólo 13,8 por ciento.



La otra fuente de demanda, el sector externo. no mostró un mejor panorama. Las exportaciones en octubre cayeron 6,3 por ciento en la comparación anual, a partir de la baja en manufacturas de origen agropecuario (-11,1 por ciento) y en las industriales (-3,5). La marcha del sector de servicios públicos no se conoce, porque el Indec suspendió la publicación de la serie.