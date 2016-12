AMPLIAR El caos reina en las playas criocas

28/12/2016 - Crisis política

Robos y huelga policial en las playas de Río

Justo cuando aparecieron los maleantes de la arena y el calor agobia, por lo que miles retozan frente al mar, los uniformados anunciaron "un operativo tortuga", una medida de protesta que los hace trabajar en "cámara lenta".

Detalles.

La policía anunció una huelga de brazos caídos en vísperas de los festejos de Año Nuevo, con las playas de bote a bote por el calor y la reaparición de los asaltantes que causan pánico a los turistas en la playa.

La asamblea del Sincidato de Policías (Sinpol) carioca aprobó realizar un "Operativo Tortuga", o huelga de brazos caídos, que se iniciará a las "12 horas del próximo día 31 y hasta el mediodía del 1 de enero", dice un comunicado.

Los gremios policiales cariocas iniciaron un plan de lucha que incluyó una manifestación realizada el martes frente al Copacabana Palace, el tradicional hotel cinco estrellas frente a la playa homónima. Las entidades policiales han realizado diversas medidas de fuerza este año, entre las que se destacaron las "huelgas blancas" antes del inicio de los Juegos Olímpicos.

Esas protestas incluyeron algunas "perfomances" de policías y actores en el hall del Aeropuerto Internacional Tom Jobim, por donde arribó el grueso de los turistas internacionales que asistieron a los Juegos.

Otros gremios de empleados públicos también están en virtual pie de guerra contra el gobierno de Río de Janeiro que se declaró en "estado de calamidad económica".

Mientras tanto, y debido al creciente número de turistas que arribaron a la Ciudad Maravillosa, las autoridades desplegaron varias unidades de la Policía Militarizadas y la Guardia Municipal.

Además de haber puesto en funcionamiento puestos policiales de atención al turista.

Las playas de Río volvieron a estar colmadas de público este miércoles cuando la temperatura trepó a los 37 grados centígrados, poco después del mediodía, hora local.

Entre tanto, volvieron a irrumpir en las playas las conocidas oleadas de ladrones, conocidas como "arrastoes", que asaltaron a turistas el martes, el día más caluroso del año con 47 grados de sensación térmica.

Los "arrastoes" son grupos de delincuentes que se lanzan en grupo simultáneamente sobre los bañistas, los asaltan, y se repliegan inmediatamente.

El martes por la tarde se registró un "arrastao" que conmocionó a los bañistas en la playa del Arpoador, en la zona sur carioca, donde ya comenzaron a llegar parte de los 800 mil turistas aguardados para los festejos de Año Nuevo.

El comisario de a bordo francés Laurent Goular dijo que fue asaltado, igual que otras personas que se encontraban cerca de la playa Arpoador.

"El lío comenzó justo donde yo estaba, un muchacho vino hacia mí y me sacó los anteojos, también intentó jalar mi mochila, pero yo logré retenerla y no me la robó" declaró Goular.

Ante la irrupción de los maleantes hubo corridas de bañistas asustados y gritos en la playa.

El calor y el mar calmo hicieron que un buen número de personas permanecieran en el Arpoador hasta la madrugada de este miércoles.

Otra de las víctimas de los asaltantes ayer por la tarde fue el comerciante brasileño Marcelo Moreira.

"Me tiraron al suelo, mientras de ellos me empujaba otro me sacó el celular, intenté correrlos pero ellos se dividieron y no los alcancé", declaró Marcelo Moreira.