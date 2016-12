28/12/2016 - Facebook

CFK arremetió con todo contra Macri y Ercolini

La ex mandataria disparó con todo contra la actual gestión por el rumbo económico y volvió a asegurar que su procesamiento judicial tiene como objetivo tapar la realidad.

La ex mandataria Cristina Kirchner explotó este miércoles contra el juez Ercolini y el gobierno de Mauricio Macri tras el procesamiento dictado en su contra ayer por la tarde por asociación ilícita en torno a supuestos hechos de corrupción en la obra pública.

En lo que fue sin dudas su publicación más explosiva del año, la ex presidenta expresó su extremo rechazo al embargo dictado por el juez por la excesiva suma de $10 mil millones. "Nos buscaron cuentas en el exterior. Y solo se encontraron con las de Macri, su familia y funcionarios M", comenzó a escribir Cristina Kirchner en su cuenta de Facebook, quien además agregó: "Es más. Todos los días le siguen apareciendo cuentas en el exterior no declaradas. ¿Y los Fiscales y los Jueces argentinos? bien gracias...".

"Entonces llamaron a Ercolini (vaya uno a saber qué cosas no sabemos de él) y le dijeron necesitamos titulares para que los que creyeron lo de "pobreza cero" o "ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias" o "no vas a perder nada de lo que ya tenes" o "vamos a mantener subsidios y fútbol para todos" o "un millón de créditos para vivienda" o "1,5 del PBI a ciencia", "todo lo bueno se va a mantener (procrear, netbooks, etc)" o "todos los medicamentos para los jubilados van a ser gratis" o "bajar la inflación va a ser lo más fácil de mi gobierno", "vamos a vivir en una argentina más segura" o "justicia independiente"", disparó Cristina en el escrito publicado pasado el mediodía contra las promesas de campaña incumplidas por Mauricio Macri.

"Necesitamos que todos los que creyeron todas esas cosas crean que CFK tiene 10.000 millones de pesos. ¿Qué tal un embargo con esos números? Usted lo pide, usted lo tiene. Titulares de Clarín y La Nación “Cristina fue embargada en $10mil millones” “Le congelaron bienes por 10mil millones”, agregó.

Por último, la ex mandataria también aprovechó para referirse al reciente "despido" de Alfonso Prat Gay y arremetió con todo: "Mientras tanto en ciudad Gótica lo único que “cambiaron” fue un tilingo por un payaso, la economía hace agua por los cuatro costados, la gente cada vez vive peor y todos los días aumentan los casos de inseguridad", concluyó.