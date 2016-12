AMPLIAR Lucía Pinochet, la mano derecha ladrona de su padre

27/12/2016

Corte ordenó a hija dictador Pinochet pagar impuestos

La segunda sala de la Corte Suprema ratificó por unanimidad que Lucía Pinochet, hija del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, deberá pagar los impuestos de primera categoría al no acreditar el origen del aumento de su patrimonio.

Detalles.

Lucía Pinochet (73 años), que hace 10 años intentó huir del país para evitar ser enjuiciada por evasión tributaria, presentó ante el máximo tribunal de justicia chileno un recurso de casación pidiendo anular la sentencia que la obliga a pagar una diferencia en impuestos de primera categoría, global complementario y renta de los años tributarios 2000 a 2005.

Según el fallo, la mujer tuvo ingresos a su patrimonio que no pudo ratificar con sus documentos tributarios.

Entre ellos, la corte mencionó las rentas de arrendamiento de cinco inmuebles, gastos de representación como Presidenta del Directorio de la Fundación Nacional de la Cultura, los orígenes de los ahorros utilizados en la adquisición de dólares americanos que fueron vendidos entre los años tributarios 2002 a 2005, además de saldos de cuentas corrientes, como por ejemplo 10.000 dólares en el Bank of America.

Asimismo no se demostró que los gastos de vida de la reclamante ascendieran a un millón de pesos (1.500 dólares) mensuales.

La resolución sostiene, en cuanto al fondo, y luego de tener por no demostrado el origen de los fondos con los que se realizaron las inversiones cuestionadas, "que la reclamante percibió ingresos que no han tributado, debido a su volumen y al hecho que no ejerce regularmente un tipo de profesión o actividad remunerada".

"Ante la falta de prueba sobre el origen de los fondos con que se efectuaron las inversiones objetadas por el ente fiscalizador (...) los cobros hechos por las liquidaciones reclamadas se ajustan a derecho, por lo que cabe ratificar tales actos administrativos", remató el texto.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá calcular ahora el monto de los dineros que fueron evadidos por la hija del fallecido dictador, considerada la más política de sus cinco hermanos y mano derecha de su padre.