23/12/2016 - Tarde

Diez represores de la dictadura de Pinochet "pidieron perdón" por sus crímenes

Diez represores de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) pidieron ayer perdón "por el daño causado" por las muertes, torturas y desapariciones ocurridas bajo la dictadura militar entre 1973 y 1990.

Los agentes participaron en una ceremonia ecuménica realizada en el interior del penal de Punta Peuco donde cumplen condena por crímenes de lesa humanidad. En las afueras, familiares de ejecutados políticos protestaron por un acto que, dijeron, propicia la impunidad y busca obtener beneficios carcelarios.

El sacerdote Mariano Puga, reconocido defensor de los derechos de los más afligidos, ex torturado y perseguido por la dictadura, fue enfático a su salida del penal que habían sido testigos de un hecho inédito. Con la misma fuerza, dijo que con la lectura del Evangelio sobre Zaqueo quedó claro que "no basta pedir perdón, hay que reparar, cinco veces el daño causado como Jesús" al cobrador de impuestos del Imperio Romano. Entre aquellos que pidieron perdón en la ceremonia privada, a la que no tuvo acceso la prensa, destacan el ex jefe operativo de la DINA en el exterior, general © Raúl Iturriaga, condenado por los atentados a Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires y la desaparición de la directiva del Partido Socialista. Asimismo, los ex torturadores, el ex oficial de ejército Carlos Herrera, autor del degollamiento del líder sindical Tucapel Jiménez; Miguel Estay, dirigente de las juventudes comunistas que se convirtió en represor y que junto a al oficial de Carabineros, Basclay Zapata, participaron en el secuestro y degüello de tres profesionales comunistas.

Sin embargo, familiares de ejecutados y desaparecidos protestaron en las afueras del penal y luego se trasladaron hasta el palacio de gobierno de La Moneda. Mónica Araya, cuyo padre está desaparecido desde hace 40 años, cuestionó que los ex agentes condenados "ahora piden perdón pero el perdón nosotros no lo queremos, lo que queremos es que digan la verdad, dónde dejaron a nuestros familiares".

"Si ellos están viejitos, los nuestros (familiares) cómo están", interpeló. Los diez reos que pidieron perdón son: Los militares Raúl Iturriaga, ex jefe del aparato exterior de la DINA; en el exterior; José Zara, Carlos Herrera; los carabineros Claudio Salazar, Pedro Hormazábal, Marcelo Castro; el ex general de brigada aérea Enrique Ruiz; y los agentes civiles de la Dina, Miguel Estay, alias "El Fanta"; Basclay Zapata, y Manuel Carevic.

Para Nelson Caucoto, abogado con más causas por detenidos desaparecidos, "esto es una verguenza nacional, estamos en 2016 y hay chilenos desaparecidos". Recordó que los que hoy día piden perdón pertenecen a la DINA, organismo que "en cinco años hizo desaparecer a 590 personas en la Región Metropolitana". Apuntó a Iturriaga, a quien un informe sicológico arrojó en mayo pasado que "no demuestra arrepentimiento" por los delitos cometidos. Caucoto afirmó que el ex comando posee mucha información sobre desaparecidos.