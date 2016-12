AMPLIAR Menú navideño contra la depresión

23/12/2016 - Gastronomía

Un menú contra la tristeza de las Fiestas

La Navidad causa escozor a muchas personas y se convierte en una ocasión para la tristeza, ansiedad y melancolía. Es el llamado "Christmas blues" que puede ser superado en la mesa justamente la noche de la Vigilia con un menú que levanta el ánimo y respeta la tradición.

Detalles.

Desde el arroz al pescado, y del turrón al chocolate, hay una gama de alimentos que puede ser una panacea para sobrevivir a la Navidad, como sugiere la médica psiquiatra italiana Angela De Marco, especialista en disturbios en la alimentación.

Algunos alimentos, en efecto, gracias a los nutrientes que los componen, pueden ayudar al cuerpo a producir los neurotransmisores responsables del buen humor.

"Es un malestar muy difundido que en Estados Unidos golpea al 45% de los habitantes", explica De Marco, al confirmar una situación similar en Europa.

Entre las causas, la perturbación estacional típica de los meses invernales donde, por la poca luz se reduce la producción de serotonina, la hormona del bienestar, y el resto lo hace el estrés por las fiestas, por el temor a que algo falle y no salga todo perfecto, cosas que son luego fuentes de depresión.

He aquí el menú para la Vigilia, con productos dictados por la tradición 'salva-humor'.

El entremés, una ensalada de arroz, conjunto de carbohidratos con bajo índice glucémico que favorece un nivel constante de azúcar en la sangre aplacando la agresividad, aderezado con calamares, óptima fuente de yodo y almendras y curry, dos súper aliados para contrastar la depresión.

El primer plato a base de pasta integral, azafrán y salmón, pescado este último riquísimo en Omega 3, mientras para el segundo vía libre a un pez del Mediterráneo con un contorno a base de brócoli o espinacas, riquísimas en ácido fólico y vitaminas del grupo B, cuya carencia es fuente de estrés para el sistema nervioso con consecuentes manifestaciones de ansiedad y depresión.

Optima luego la fruta roja, como arándanos, frambuesas, fresas y cerezas, pero también plátanos, que son ricos en potasio, passe-partout para el humor; la carencia de sales minerales causa cansancio y falta de ánimo.

En el banquete no puede faltar el dulce: un pedacito de turrón de almendras o nueces con chocolate amargo, todo trabajado con miel y no con azúcar refinada que no ayuda al humor.

El chocolate amargo contiene feniletilamina (FEA), que el cerebro libera, por ejemplo, cuando se está enamorado, pero también de teobromina y anandamida (AEA), dos sustancias que regalan el relax.

Finalmente -sugiere De Marco- no renunciar a dos dedos de un vino rojo de buena calidad, también antioxidante y euforizante, pero sin exagerar en la ingesta.