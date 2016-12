AMPLIAR Choquehuanca en reconocimiento al fallecido actor chileno Aníbal Reyna

22/12/2016 - Diferendo marítimo

Gobierno llama a difundir video chileno de "Mar para Bolivia"

El canciller David Choquehuanca llamó ayer a toda la población a difundir el video chileno que pide "Mar para Bolivia" a través de las redes sociales y que ya fue censurado en el país vecino.

Detalles.

"Deberíamos nosotros difundir (el video), todos los medios deberíamos de utilizarlo para difundir lo que expresa este ciudadano chileno", dijo a los periodistas.

Choquehuanca dijo que al ver ese video se emocionó porque viene de un ciudadano con prestigio dentro del vecino país y llama a su pueblo trabajar por la hermandad y la integración.

'El mar no es tuyo, tampoco es mío, no es de nadie, es de todos, entonces por qué Chile no otorga mar a Bolivia', proclama ese video elaborado en Chile y que recibió en pocas horas más de 100.000 visitas.

En el video se ve al fallecido actor chileno Aníbal Reyna, un símbolo de la defensa de los derechos humanos, recorriendo las playas del Pacífico.

"Él está mostrando el sentir y pensar de muchos, de miles y miles de chilenos, nuestros pueblos quieren integración y quieren construir la hermandad", manifestó el jefe de la diplomacia boliviana.

https://www.youtube.com/watch?v=B1bvMKdmm2o