22/12/2016 - Crisis política

Caso Odebrecht, Temer habla de inestabilidad, ante denuncias de corrupción

Un día después de que Estados Unidos presentara informaciones impactantes sobre la trama corrupción de Odebrecht, el presidente corrupto Michel Temer recomendó tratar con cautela las revelaciones sobre el escándalo.

Detalles.

El gobierno norteamericano presentó el miércoles un extenso dossier sobre la complicidad de la constructora Odebrecht, la más importante de Brasil,con políticos brasileños y de una decena de países donde obtuvo contratos millonarios en grandes obras de infraestructura.

Esas revelaciones de Washington se unen a las confesiones realizadas por más de 70 ejecutivos de Odebrecht a la Justicia de Brasil, que investiga el caso desde 2014 bajo secreto de sumario.

Temer criticó ayer que se filtren a la prensa esas confesiones de miembros de Odebrecht.

A través de esas "delaciones premiadas" los jerarcas de la firma esperan mitigar sus condenas por corrupción en la causa "Lava Jato" (Lavado Rápido) por las estafas contra la petrolera Petrobras, en el mayor escándalo de corrupción política de los últimos años conocido como el "Petrolao".

"La causa Lava Jato tuvo indudablemente un éxito extraordinario, yo no estoy molesto con Lava Jato, me siento molesto con el hecho de que si hay 78 a 90 delaciones, no es posible que éstas sean soltadas de a una por semana", sostuvo Temer.

Y de inmediato agregó "eso es algo que perjudica (la gobernabilidad) y crea inestabilidad".

"En Brasil se ha formado la siguiente convicción, si un delator menciona el nombre de alguien, esa persona está definitivamente condenada", subrayó el jefe de Estado.

El expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y otros dos funcionarios de la empresa afirmaron que Temer recibió sobornos, lo cual fue publicado en los medios pero no fue confirmado oficialmente por la Justicia brasileña.

La Secretaría de Justicia norteamericana agradeció ayer la colaboración e informaciones recibidas de parte de los fiscales y la Policía Federal brasileña.

Con esos datos y otros obtenidos de sus propias investigaciones Estados Unidos ordenó que Odebrecht pague una multa de entre 3.800 y 4.500 millones de dólares por los delitos cometidos en Brasil y otros países.

Deltan Dallagnol, jefe de los fiscales que trabajan en la causa Lava Jato, conmemoró la multa cobrada por Estados Unidos.

Dallagnol y el juez anticorrupción Sergio Moro, son los personajes más importantes del proceso que se abrió en 2014 y por el cual ya fueron condenados miembros de Odebrecht así como ex ministros del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y correligionarios de Temer.

El propio Lula da Silva está imputado en cuatro causas por su presunta vinculación al entramado delictivo que causó pérdidas millonarias a Petrobras.

Una vez pagada la multa millonaria, parte de la cual será destinada a Brasil, Odebrecht podrá volver a contratar obras de infraestructura.

Dos senadores que integran la coalición que asumió el gobierno en agosto pasado dijeron recientemente que Temer, desgastado por las sospechas de corrupción de su entorno, debería renunciar para llamar a elecciones directas o para convocar a un colegio electoral.

Ayer Temer salió al cruce de esos comentarios cuando aseguró que permanecerá en el cargo hasta el fin de su mandato, el 31 de diciembre de 2018.

Al ser consultado sobre el particular, Temer volvió a decir que no piensa salir anticipadamente del Palacio del Planalto.

"Me pregunta si voy a renunciar, sinceramente, honestamente no he pensado en eso", declaró el presidente brasileño.