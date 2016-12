21/12/2016 - Con apoyo de gobernadores

El Senado aprobó la reforma de Ganancias

La Cámara alta otorgó media sanción al proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias, tras el retroceso del gobierno de Cambiemos frente a las demandas de la CGT y los gobernadores. La iniciativa, que eleva el mínimo no imponible a 37 mil pesos para los casados con dos hijos y a 27.941 para los solteros será girada hoy mismo a Diputados, donde el oficialismo descuenta su aprobación definitiva.

Mientras el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, reconoció que el acuerdo entre la CGT, los gobernadores y la oposición “se podría haber hecho antes", a la hora de la votación se abstuvieron los senadores Liliana Fellner, Marcelo Fuentes, María Virginia García, Anabel Fernández Sagasti, Hilda Aguirre, Ana Almirón, María Ester Labado, María Sacnun, María Pilatti de Vergara y Nancy González, del PJ-fpv, y los peronistas Adolfo Rodríguez Saa y Liliana Negre de Alonso, de Compromiso Federal.



A favor del proyecto, además de los legisladores de Cambiemos, votaron parte del bloque del PJ-FPV y senadores de otros bloques minoritarios. En contra se manifestaron los senadores Ruperto Godoy y Daniel Persico, ambos del PJ-FPV.



Tal como consignó Página/12 en su edición impresa, presionado por el acuerdo opositor alcanzado en Diputados, las medidas de fuerza de la CGT y el riesgo de tener que recurrir a un nuevo veto presidencial, el gobierno de Mauricio Macri logró en l avíspera moderar el impacto de la derrota legislativa sufrida hace dos semanas. El acuerdo con un sector mayoritario de la oposición que se plasmó en la sesión de hoy se terminó de concretar en el encuentro que tuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana, con los presidentes de los bloques legislativos de ambas Cámaras.



Tal como había trascendido, el proyecto acordado modifica las escalas e incorpora deducciones por horas extra (en días no laborables) y por zona patagónica. Habrá una actualización automática anual a realizarse en octubre, en base al coeficiente Ripte.



Aunque tuvo que resignar varias cuestiones del proyecto original que había presentado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, el Gobierno consiguió en esta semana de negociaciones varios de sus objetivos. Logró eliminar la creación de dos impuestos previstos en la media sanción, el impuesto a las mineras y a la renta financiera. Una parte del costo fiscal se cubrirá con un aumentó del impuesto al juego y un impuesto del 15 por ciento al dólar futuro especulativo, por única vez. Además, se ahorrará otro tanto al disminuir las escalas y el mínimo no imponible en comparación con lo aprobado en Diputados. Por ejemplo, el mínimo no imponible pasó de 44 mil pesos en la media sanción, a 37 mil pesos en el dictamen firmado ayer. De todas maneras, representa una mejora frente a los 34.500 pesos que propuso Prat Gay.



La pérdida en la recaudación en las arcas provinciales será compensada por el Gobierno Nacional, que les repartirá parte del porcentaje de coparticipación que le corresponde por ese mismo tributo. Esto le sirvió al Ejecutivo para conseguir el respaldo de buena parte de los gobernadores peronistas, sumado a las provincias mineras que también rechazaban volver a gravar la actividad luego de que Macri les otorgara a las multinacionales ese beneficio por decreto.



A última hora de la noche el dictamen en el Senado había conseguido 16 firmas sobre un total de 17. El único que no firmó fue el peronista disidente Juan Carlos Romero, que se encontraba ausente. La lista incluyó a Juan Manuel Abal Medina, Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera, Omar Perotti, Juan Manuel Irrazábal, Camau Espínola, Pedro Guastavino, (FpV-PJ); Pedro Briallard Poccard, Silvia Elías de Pérez, Julio Cobos, Laura Rodríguez Machado, Silvia Giacoppo, (Cambiemos); Carlos Caserio (PJ Córdoba), Jaime Linares (GEN). También firmaron dos senadoras que se habían expresado en contra, Graciela de la Rosa (FpV-Formosa) y María Labado (FpV-Santa Cruz).