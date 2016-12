21/12/2016 - U.N.T.

El equipo de fútbol para ciegos de la UNT fue subcampeón del XXII Campeonato Nacional

Otra magnífica jornada del Campeonato Nacional de fútbol para ciegos se disfrutó en las instalaciones del CeNARD de Buenos Aires, en el Estadio Nacional Los Murciélagos y en la cancha del patinódromo, con una nueva coronación de Godoy Cruz Uniredes de Mendoza como bicampeón.

El equipo mendocino, en su segunda temporada como institución afiliada al fútbol, se quedó como el año pasado con el título, al derrotar en la final del octogonal a la Universidad Nacional de Tucumán, en la definición por remates desde el punto del penal.



En la primera parte, Luis Sacayán abrió el marcador y puso en ventaja a nuestro representativo, pero Maximiliano Espinillo apareció para igualar el encuentro pocos minutos después. A partir de ahí, el duelo se volvió de ida y vuelta. En los 10 minutos de tiempo adicional, que definía el partido por gol de oro, no pudieron sacarse ventajas y fueron a los penales.



Con 17 tantos, Sacayán fue el máximo artillero del torneo quien además marcó todos los goles del equipo.



Para acceder a la final, el equipo de la UNT le ganó 3-0 a Huracán de Parque Patricios y 3-0 a River Plate.



El tercer puesto se lo quedó la Municipalidad de Córdoba, que venció 1-0 a River Plate.



Estudiantes de La Plata culminó quinto porque Boca Juniors no se presentó a jugar el encuentro.



Y Huracán de Parque Patricios, tras ganarle 2-0 a Libertad de Chaco, finalizó en el séptimo puesto.





Posiciones finales XXII Campeonato Nacional de fútbol para ciegos



1-Godoy Cruz Uniredes de Mendoza



2-Universidad Nacional de Tucumán



3-Municipalidad de Córdoba



4-River Plate



5-Estudiantes de La Plata



6-Boca Juniors



7-Huracán de Parque Patricios



8-Club Libertad de Chaco



Además, participaron de esta edición ACHADEC de Chaco; Fundación Iguales de Salta; UCASE de Santiago del Estero; los Búhos de Santa Fe; ACICO de Corrientes; Popeye de Salta; Lucero Formoseño; los Linces de Jujuy; Fundación de Salta; Municipalidad de La Banda (Santiago del Estero); Newell’s Old Boys de Rosario; Bella Vista de Mendoza; Municipalidad de Córdoba B; Rosell de San Isidro; Centro Vasco de La Plata; las Águilas de Bahía Blanca; y ATE Provincia de La Plata.