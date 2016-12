AMPLIAR El mexicano Juan Pedro Franco, considerado el hombre más obeso del mundo,

El hombre más obeso del mundo quiere reducir a la mitad sus 590 kilos

El mexicano Juan Pedro Franco, considerado el hombre más obeso del mundo, buscará en 2017 reducir a la mitad sus 590 kilos de peso con una bypass gástrico, informó ayer su médico, José Antonio Castañeda Cruz.

"Es una cirugía que se va a hacer en dos tiempos debido al riesgo elevado que tiene de alguna complicación y se va a hacer en dos etapas con seis meses de diferencia", dijo Castañeda.

Con la primera cirugía le removerán tres cuartas partes del estómago, mientras que en la segunda etapa le dividirán el estómago y le modificaran el intestino, explicó el médico en conferencia de prensa en la zona metropolitana de Guadalajara.

Cuando Juan Pedro, quien prescinde de dar su apellido a la prensa, empezó a tratarse con Castañeda, padecía obesidad extrema, diabetes e hipertensión descontroladas, además de una enfermedad crónica que le obstruía los pulmones, entre otros padecimientos. A la fecha ya no se inyecta insulina y se redujo la ingesta de medicamentos, informó el médico.

"Queremos llevarlo a que pierda 59 kilos en los próximos seis meses" dijo Castañeda Cruz, con lo cual también reducirá en 52% la mortalidad por un cáncer asociado a la obesidad.

"Por cada kilo que nosotros lo bajemos de peso, la expectativa de vida sube de tres a cinco meses", explicó el cirujano.

Una vez lograda esa meta, en el mes de junio se realizará la primera intervención quirúrgica, mediante la que le retirarán hasta el 80% de su estómago.

El especialista agregó que existe una buena expectativa de que Pedro, de 32 años, logre reducir la mitad de su sobrepeso a los seis meses de la primera cirugía.

"A nosotros nos encantaría que perdiera al menos el 40 o 50% de exceso de peso. Es un 70 u 80% de estómago que se retirará y precisamente estaremos reduciéndole el apetito".

Por su parte, Juan Pedro confía en el tratamiento y se dijo consciente de que depende mucho de él. "En este mes que me están tratando me siento mejor. Batallo menos para moverme, nos vamos deshinchando, vamos bajando. Voy lento pero seguro. No queremos que llegue una descompensación", dijo a la prensa.